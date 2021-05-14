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В Гидрометцентре сообщили, когда россиянам ждать старта купального сезона на море.

Как указал научрук Гидрометцентра Роман Вильфанд, купальный сезон, как считают медики, открывается с того момента, когда вода прогревается как минимум до 22-х градусов тепла. К примеру, в Краснодарском крае вода до этой отметки нагревается, как правило, только в конце первого месяца лета. В самом раннем случае этого можно ожидать во второй половине июня.

В Сочи, как отметил Вильфанд, температура воды около 22-х градусов фиксируется к середине июня. В Крыму ждать подходящей температуры придётся немного дольше – примерно до 20 июня.

На данный момент до купального сезона по этим правилам ещё слишком рано. Так, в Сочи вода прогрелась лишь до 12 градусов, в Анапе и Геленджике – до 14 градусов. В Феодосии ещё меньше – всего лишь 10 градусов.

Ранее синоптики рассказали, что в России ожидается аномальная для второй половины мая жара. Температура воздуха в некоторых регионах прогреется до 30 градусов.

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