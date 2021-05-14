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Синоптики предупредили, что уже в ближайшее время россиян ожидает небывалая жара для второй половины мая.

Об этом сообщает сотрудница Гидрометцентра Людмила Паршина. Так, в Москве воздух 14 мая прогреется до 24 градусов выше нуля, а уже на следующей неделе можно ожидать до 30 градусов.

Указывается также, что в Ленинградской и Псковской областях ожидается до 21-26 градусов тепла, в Коми до 30 градусов, в Архангельской области – до 26 градусов. В Мурманской области будет прохладнее – 20 градусов.

До 31 градуса ожидается погода в Кировской, а также в Новгородской областях. Однако там могут пройти и дожди, правда, продлятся они в любом случае недолго.

Кроме того, по ночам могут быть заморозки до минус двух градусов в Томской области, а также в Кемеровской и Новосибирской областях, и в Алтайском крае.

Ранее мы сообщали, что глобальное потепление привело к изменению наклона Земли. Это выяснила группа учёных из Китая.

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