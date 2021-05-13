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В Гидрометцентре сообщили об аномальной жаре, которая скоро начнётся в России. Как сообщает специалист Гидрометцентра Людмила Паршина, она уже давно не наблюдала подобной жары в этот период.

В республике Коми, на Северном Кавказе, Архангельской, Астраханской и Волгоградской областях температура установится на отметке от 26 до 30 градусов выше нуля. В Кировской и Новгородской областях прогнозируется до 31 градусов тепла, также могут пройти дожди.

В Москве с пятницы температура установится на отметке около 24 градусов. С 17 мая станет ещё теплее – до 25-30 градусов тепла. В Мурманске прогнозируется 15-20 градусов выше нуля.

Кроме того, специалист указала, что в Свердловской, Челябинской, Курганской областях, и на юге Тюменской области также будет жарко. Температура здесь поднимется примерно на семь градусов выше нормы для этого времени.

При этом, как отмечается, в Сибири в период с 13 по 15 мая вероятны заморозки по ночам.

Ранее россиян предупредили о магнитных бурях в мае. Как отмечается, в 2021 году это будет самым сильным всплеском солнечной активности.

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