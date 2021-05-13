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В мае ожидается сильнейший всплеск солнечной активности, который продлится до 17 мая.

Как отмечается, самый пик солнечной активности придётся на 13-15 числа. Это может привести к ухудшению сна у людей, болям в суставам, а также к скачкам артериального давления. Впрочем, существенного влияния на здоровья магнитные бури не оказывают, однако людям с проблемами с сердцем стоит тщательнее следить за своим здоровьем, принимать необходимые лекарства и избегать физических нагрузок.

Также отмечается, что магнитные бури могут повлиять на работу техники.

13 мая мощный всплеск ожидается с утра и до середины дня, а также вечером. 14 мая будет самый тяжёлый день магнитной бури – сила колебаний ожидается в районе 6-7 баллов. После этого магнитная буря постепенно пойдёт на спад и после 17 мая начнёт утихать.

Ранее доктор Мясников заявил, что магнитные бури не оказывают влияния на здоровье людей. Он считает, что люди пытаются магнитными бурями обосновать свою лень.

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