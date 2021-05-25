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Первый замгенпрокурора России Александр Буксман сообщил, что Россия окажет защиту Софии Сапеге, задержанной 23 мая в Минске.

Как отмечается, Сапегу и Романа Протасевича, основателя Telegram-канала NEXTA, который в Белоруссии признали экстремистским, задержали в аэропорту Минска 23 мая после вынужденной посадки самолёта Ryanair. Как указал Буксман, София является российской гражданкой и поэтому государство будет её защищать.

Кроме того, недавно Дмитрий Песков выразил надежду, что Сапегу в скором времени освободят, если к ней не будет вопросов по соблюдению закона.

Страны Запада раскритиковали произошедший инцидент с задержанием Протасевича и приняли политическое решение запретить авиакомпаниям Белоруссии летать в Евросоюз.

Ранее Европейский гуманитарный университет Литвы потребовал отпустить Софию Сапегу, которая является его студенткой. Также было выражено возмущение из-за безнаказанности белорусских властей.

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