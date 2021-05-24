23 мая в Белоруссии задержали Романа Протасевича – одного из основателей Telegram-канала Nexta. Как оказалось, также была задержана россиянка София Сапега.

София является студенткой Европейского гуманитарного университета (ЕГУ) из Литвы. На сайте вуза было размещено объявление, в котором выражался протест против задержания Софии. Также было заявлено, что ЕГУ осуждает безнаказанность белорусских властей, от которых они потребовали соблюдения международных обязательств.

По словам представителей университета, Софию задержали по надуманной и необоснованной причине. Известно, что она встречается с Протасевичем и они вместе возвращались с отдыха.

Протасевич разыскивается властями Беларуси, так как Telegram-канал Nexta в стране был признан экстремистским. Самолёт, на котором он с Софией летел, был вынужден остановиться в Минске из-за сообщения о минировании, которое позже не подтвердилось. После этого Протасевича и Софию задержали.

В Евросоюзе могут ввести санкции против Беларуси из-за задержания Протасевича. Соответствующее предложение выдвинула Польша.