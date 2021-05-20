В Болгарии негативно отнеслись к высылке российского дипломата из Северной Македонии. Как отмечается, власти страны решили поступить таким образом в знак солидарности с Чехией.

Эту ситуацию прокомментировали читатели издания «Факти». Так, было заявлено, что Северная Македония является «неблагодарной» – как объяснил один из читателей, Сталин «дал им религию, язык и сделал из них народ». Кроме того, он же указал, что даже Гитлер не высылал российских дипломатов.

Другой читатель пошутил, что представляет то, как Путин, узнав о принятом Северной Македонией решении, попытался найти эту страну на карте. Он отметил, что для этого у Путина должны быть самые новые карты, так как на старых он бы не отыскал эту страну.

Ещё один комментатор указал, что в Северной Македонии «уверенно идут по нашим стопам – нализывают ковбойские окорока». Он также указал, что это сейчас модно.

Ранее российский дипломат был выслан из Румынии, и власти России поступили аналогичным образом в отношении румынского дипломата. В Румынии после этого посчитали инцидент исчерпанным, а ответ России – классическим.