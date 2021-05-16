Румыния закрыла эпизод с высланным из страны российским дипломатом и сочла инцидент исчерпанным, заявил глава внешнеполитического ведомства этой страны Богдан Ауреску. Он также отметил, что действия России являются стандартными в подобных ситуациях.

Напомним, что 26 апреля МИД Румынии объявил военного атташе при российском посольстве персоной нон-грата. Внешнеполитическое ведомство РФ заявило, что Бухарест предпринимает недружественные шаги в адрес России и также выслало из страны румынского дипломата. Именно этот ответ Ауреску назвал «классическим».

Напомним, что ранее глава МИД Румынии заявлял, что Черное море постепенно превращается в «российское озеро», в котором Москва делает все, что ей необходимо для обеспечения безопасности. Он призвал Североатлантический альянс оказать противодействие и сделать из Черного моря «озеро НАТО».