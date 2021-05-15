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В Башкирии был утверждён план по защите детей от подозрительного контента в Сети. Об этом сообщил премьер-министр республики Андрей Назаров.

Концепт представляет собой несколько глав, за каждую из которых отвечают ответственные ведомства. В частности, в школах региона будут введены системы фильтрации, благодаря которым школьники не смогут получить доступ к «взрослым» сайтам, а также к деструктивной информации.

Также будут взяты под контроль публичные точки доступа Wi-Fi. Пользователям без идентификации будут пресекать беспроводной доступ. Сотрудники МВД будут должны выявлять и пресекать противоправный контент в социальных сетях. Под этим контентом подразумеваются призывы к совершению преступлений, употреблению наркотиков, и так далее.

Согласно плану властей, к 2027 году до 99% несовершеннолетних жителей региона примут участие в мероприятиях по медиабезопасности.

Ранее политолог Евгений Сатановский рассказал, каким способом можно обеспечить безопасность детей в школах и детских садах. Тревожной кнопки, как он уверен, для этого недостаточно.

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