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Российские школы и детские сады должны охранять специально обученные люди с автоматами или хотя бы пистолетами, уверен политолог Евгений Сатановский. Он рассказал, что никакие искусственные интеллекты и тревожные кнопки не способны заменить «человека с ружьем».

По мнению эксперта, в детских садах и школах вооруженная охрана требуется гораздо больше, чем в кабинетах российских политиков. Сатановский заметил, что чиновников охраняет иногда даже по нескольку телохранителей, хотя нападать на них никто не собирается.

Эксперт предполагает, что власть не вынесет никаких уроков из казанской трагедии. Она назначит виновных, предпримет меры, которые так и не смогут обеспечить безопасность школьников, и раздаст немного денег семьям погибших. На этом все закончится, поэтому нельзя исключать скорого повторения подобного расстрела. По словам Сатановского, пора прекращать назначать виновных и браться за разработку эффективных мер противодействия терактам.

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