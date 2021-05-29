На острове Кинг в Австралии местный историк и британский представитель музея обнаружили хорошо сохранившееся яйцо карликового эму. Эта нелетающая птица считается вымершей еще с тех далеких пор, как на австралийский континент высадились европейские переселенцы.

Кристиан Робертсон и Джулиан Хьюм описали находку в научном издании Biology Letters, а также провели ее сравнение с яйцами континентальных и других видов карликовых эму. Они отметили, что обнаруженное яйцо оказалось меньше остальных.

В качестве причины уменьшения размеров исследователи называют недостаток ресурсов на острове Кинг. Они напоминают, что карликовые эму раньше жили еще на двух островах Австралии – Кенгуру и Тасмании. Их разновидности назывались по географическим названиям этих самых островов. Яйца других видов обладают несколько большими размерами.