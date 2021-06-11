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Исследователи из Израиля отметили, что масса всех коронавирусных частиц, которые на данный момент времени присутствуют на Земле, составляет примерно десять килограмм.

Для расчета данного показателя специалисты сначала подсчитали количество частиц COVID-19, которые способен переносить каждый больной. Для этого они воспользовались выводами прошлых исследований, направленных на определение концентрации вирионов в различных тканях макак-резусов. В итоге они определили, что каждый пациент на пике заболевания содержит в себе от одного до десяти микрограммов вирионов.

Учитывая общее число инфицированных, эксперты выяснили, что масса всех частиц SARS-CoV-2 варьируется от ста грамм до десяти килограмм. Столь огромный разброс связан с тем, что концентрация вируса у зараженных, не имеющих симптомов болезни, намного ниже, чем у тяжелобольных.

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