Рамзан Кадыров заключил пари с оппозиционером Тумсо Абдурахмановым, ставкой в котором является уход политика со своего поста. Для этого блогеру нужно одолеть в поединке 13-летнего сына главы Чеченской Республики.

Все началось с видеозаписи, на которой Кадыров вместе с семьей организовали сбор клубники на приусадебном участке. Именно в этом ролике политик заявил, что оставит пост, если Абдурахманов, ранее критиковавший главу Чечни, победит его сына в драке.

В ответном видео блогер намекнул на лишний вес обоих Кадыровых и заявил, что одолеть его они смогут только в соревновании по «поеданию котлет». Также он потребовал отвечать на критику, а не бросать вызовы на поединок.

Напомним, что после критических высказываний в адрес главы Чечни Абдурахманов был вынужден спешно уехать из республики. Позже он заявил, что сделал это из-за многочисленных угроз.