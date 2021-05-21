ВКС России получат вторую партию вертолётов Ми-28НМ «Ночной охотник». Об этом рассказал источник из авиастроительной отрасти.

Ми-28НМ «Ночной охотник» является модификацией ударно-штурмового вертолёта Ми-28. Он получил новую радиолокационную станцию H025 и новейшие ракеты. В рамках контракта войска должны получить 98 вертолётов.

Как отмечается, первая партия вертолётов была доставлена в конце 2020 года. Всего было доставлено два вертолёта. Сообщается, что в этом году в войска будет передано ещё несколько вертолётов – от четырёх до шести.

Их передадут, как указал источник, до конца этого года. Также было отмечено, что все работы по вертолётам проводятся в строгом соблюдении графика.

Ранее американский эксперт рассказал об особенностях МИ-28НМ “Ночной охотник” в статье издания The National Interest. Он отметил, что сейчас этот вертолёт является грозным оружием России.