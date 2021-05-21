Советский боевой вертолет Ми-28, который был создан еще в 80-х годах прошлого столетия, модернизировали лишь в последние несколько лет. После развала СССР работа над ним практически застопорилась и достичь цели – разработать ударную винтокрылую машину, демонстрирующую высочайшую эффективность в бою, – никак не удавалось.

Военный эксперт Питер Сучиу в издании The National Interest рассказал об изменениях в конструкции Ми-28. По словам автора публикации, вертолет превратился в Ми-28НМ «Ночной охотник» и сейчас является грозным оружием РФ.

Произошло это превращения за счет обновления бортового вооружения. Винтокрылую машину оснастили новейшими ракетами с головками самонаведения, боеприпасами широкого спектра действия, бомбами разных калибров, которые эффективно уничтожают наземные цели.

Кроме того, конструкторы внесли изменения в фюзеляж, установили новый двигатель, снабдили вертолет средствами радиоэлектронной борьбы нового поколения. Винтокрылая машина также получила возможность осуществлять управление беспилотниками-камикадзе.