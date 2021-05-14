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Некоторое время назад Владимир Жириновский предложил закрыть передачу «Вечерний Ургант».

Как сообщается, такую угрозу Жириновский высказал после шутки в эфире передачи о его отношениях с Геннадием Зюгановым. Так, их сравнили с семейной парой, однако Жириновскому эта шутка не пришлась по вкусу. Он заявил, что Урганту пора наконец поработать, и его шоу будут закрывать.

В эфире нового выпуска шоу Ургант в ответ на угрозу Жириновского сообщил, что, если депутат что-то заявляет, то все знают, что это были не пустые слова, и шоу придётся закрыть. Ургант также сообщил, что депутат не станет «молоть ерунду» ради того, чтобы обратить на себя внимание.

Комментируя обвинение в слабом юморе шоу, ведущий указал, что Жириновский уже давно находится во главе комитета Госдумы по юмору и слабости.

Ранее Владимир Жириновский пообещал россиянам трёхдневную рабочую неделю. Кроме того, рабочий день также будет сокращён.

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