Лидер ЛДПР Владимир Жириновский заявил, что рабочая неделя будет составлять три дня. Своё заявление он озвучил в эфире радио «Комсомольская правда».

Кроме того, рабочий день также сократится и будет составлять всего лишь четыре-пять часов. Впрочем, согласно заявлению политика, произойдёт это лишь через 15-20 лет. Также, как указал Жириновский, многие люди будут работать в удалённом режиме из дома – в настоящее время такой способ уже активно применяется.

Как считает Жириновский, в России уже сейчас можно вводить четырёхдневную рабочую неделю, а со временем начать сокращать количество рабочих часов. Это поможет россиянам уделять больше времени на свои личные нужды, а также на отдых. Кроме того, это даст возможность тем россиянам, кто недоволен своей работой, пройти переквалификацию.

Ранее Жириновский предложил ликвидировать два региона УрФО. Как он считает, их необходимо объединить с Тюменской областью.