Питер Хотес, являющийся деканом Национальной школы тропической медицины Медицинского колледжа Бейлор, указал на то, что необходимо выяснить, как начал распространяться COVID-19 для того, что предотвратить подобные ситуации в будущем.

Как считает Хотес, выяснить эту информацию весьма важно. Он рассказал, что пандемия COVID-19 стала в XXI веке третьей масштабной эпидемией или пандемией. Учёный считает, что природа ясно указывает, что людей ожидает в будущем, и если они не разберутся в причинах появления COVID-19, то их ожидают COVID-26 и COVID-32.

Для того, чтобы выяснить причины распространения коронавируса, специалист предложил отправить в китайскую провинцию Хубей учёных не менее, чем на полгода. Они должны будут заняться сборами образцов вируса и крови и выяснить всё о распространении коронавируса. Однако для проведения такого исследования, как отметил Хотес, придётся надавить на Китай.

Недавно издание The New York Times сообщило, что американская разведка получила новые данные о происхождении коронавируса. При помощи этой информации можно определить источник появления COVID-19.