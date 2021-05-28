В издании The New York Times сообщили, что американские разведывательные службы имеют данные, при помощи которых можно определить источник появления коронавирусной инфекции.

Согласно словам журналистов, сотрудники разведки США получили еще неизученные сведения, для расшифровки которых требуется проведение компьютерного анализа. Они отмечают, что эта информация может касаться передвижения специалистов, работающих в китайской лаборатории в Ухане, и особенностей начала эпидемии.

В начале весны сотрудниками ВОЗ был опубликован обширный доклад по результатам поездки в Ухань, осуществленной для выяснения источника происхождения COVID-19. В отчете сообщается, что вспышка вряд ли произошла из-за утечек в лабораторном комплексе.