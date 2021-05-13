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Россияне, которые отдохнули в Сочи на майских праздниках, были неприятно удивлены заметно выросшей стоимостью отдыха.

Так, туристка из Москвы пожаловалась, что ценники в буквальном смысле переписывались на их глазах. Ценник в кафе за три дня вырос на 20-25%, а цены на морские прогулки поднялись на 200 рублей за 45 минут. При этом она отметила, что в прошлом году такие услуги стоили не более 800 рублей, сейчас же – 1200 рублей. В целом, за 10 дней отпуска они потратили на семью из четырёх человек около 200 тысяч рублей с учётом перелёта.

Как отметила путешественница, по всей вероятности, цены будут расти до окончания отпускного сезона. Также дорого обходятся экскурсии, причем гиды специально завозят туристов в дорогие кафе. На всех маршрутах туристам постоянно пытаются продать домашние сыр или вино, и нередко эта продукция оказывалась сомнительного качества.

Ещё одна туристка рассказала, что цены в отелях настолько завышены, что они не стали их даже рассматривать и решили снять квартиру. Однако самые дешевые, как оказалось, стоят по 150-200 тысяч за месяц, а посуточно выйдет ещё дороже.

Другой турист сообщил, что отдых в отеле на майские праздники обошёлся в 15 тысяч рублей в сутки, и при этом не было нормальной уборки, а в номер не могли принести бесплатно даже чай и воду. Также он раскритиковал скудное меню шведского стола.

Ранее турист сравнил цены на отдых в Сочи и в Абхазии. Он заявил, что отпуск в Абхазии обойдётся значительно дешевле.

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