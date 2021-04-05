Житель РФ, съездивший на отдых в Абхазию и Сочи, рассказал о стоимости проживания в обеих курортных зонах и назвал лучшую из них.

Согласно его словам, на отпуск в абхазских курортах уйдет гораздо меньше денег, чем в Сочи. К примеру, аренда квартиры рядом с пляжем стоит примерно 1,5-2 тысячи рублей за ночь, а в российском городе – не менее 3 тысяч рублей. За ужин в ресторане в Сухуме он заплатил примерно 1 тысячу рублей. В Сочи такая же сумма уходила на обед в простой столовой.

Путешественник из России также заявил, что в Абхазии намного больше природных объектов, а морская вода выглядит менее грязной. Однако при этом Сочи значительно выигрывает у абхазских курортов в плане уровня сервиса, количества развлечений, инфраструктуры и других удобств.