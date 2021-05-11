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В СМИ Великобритании после проведения парада Победы в Москве и речи Владимира Путина началось бурное обсуждение. Об этом сообщает издание The Times.

Публикации носят спокойный характер без русофобских выпадов. Многие британцы выразили восхищение от увиденного. В статье издания была перечислена военная техника, которая была задействована в параде. Авторы особо отметили ракетные комплексы «Ярс», а также бомбардировщик Ту-160, который устроил пролёт вместе с истребителями Су-35.

Кроме того, журналисты отметили слова Путина о «фашистских недобитках», и другие его заявления. Так, в статье приводятся слова Путина о красных линиях и о том, что за них не стоит заходить тем, кто желает каким-либо образом задеть Россию. Как указали авторы статьи, речь российского президента на параде Победы можно воспринять как предупреждение для Запада.

В комментариях к статье британские читатели напомнили, что русские пострадали во Второй мировой войне больше остальных. Некоторые восхитились организацией парада, и в шутку предположили, что за хореографию марша отвечает Большой театр.

Ранее западные СМИ прокомментировали речь Путина на параде Победы. Особо отмечены были его слова о возрождении нацизма.

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