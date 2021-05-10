Подавляющее большинство иностранных изданий обратило внимание на слова Путина о возрождении нацизма и его идеологии. Так, эту часть выступления российского президента на параде Победы особо отметили журналисты американского The Hill, которые заявили, что в речи не прозвучало никаких примеров и доказательств.

Авторы агенства Associated Press написали, что Путин сделал особый упор на том, что Запад пытается переписать историю и обелить карателей, на руках которых кровь миллионов людей. Они также восхитились самим парадом, на котором была представлена техника Великой Отечественной войны и новейшие разработки РФ.

Британская The Sun подчеркнула, что даже послы Великобритании в этом году не присутствовали на параде Победы в Москве. Также журналисты написали, что в столь сложный и напряженный период Путин говорил о том, что ветераны войны сумели сокрушить нацизм и одержали победу, имевшую историческую важность для всей планеты.