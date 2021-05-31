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Дэвид Эшер, который работал в Госдепе при Дональде Трампе, заявил, что супруга одного из учёных из лаборатории Уханя скончалась от коронавируса ещё в декабре 2019 года. Об этом заявляет издание Daily Caller.

Согласно утверждению Эшера, женщина скончалась от заболевания, которое весьма напоминает коронавирус. При этом, как считает Эшер, власти Китая знали об этом инциденте, однако ещё около месяца утверждали, что коронавирус не может передаваться между людьми. Таким образом, это привело к тому, что вирус распространился и началась вспышка эпидемии.

О смерти женщины от болезни Эшеру сообщил один из сотрудников лаборатории. Кроме того, по более ранней информации, ещё в ноябре 2019 года три сотрудника лаборатории в Ухане были госпитализированы с признаками заболевания, напоминающего коронавирус.

Ранее эксперты из Великобритании и Норвегии доказали, что коронавирус имеет лабораторное происхождение. Однако научное сообщество не восприняло их доказательства.

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