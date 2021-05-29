Коронавирус вырвался из китайской лаборатории, а уже потом ученые представили все так, будто первые пациенты заразились от летучих мышей, заявляют представители группы экспертов из Великобритании и Норвегии.

Доктор Биргер Соренсен на пару с ученым Ангусом Далглейшем заявили, что научное сообщество не восприняло их доказательства лабораторного происхождения коронавируса. Хотя они были представлены несколько месяцев назад. Все дело в том, что ученые ранее сообщали, что в одном из изучаемых образцов вируса обнаружили «отпечатки пальцев». Эти следы уникальны и могли появиться только в том случае, если бы с патогеном работали в лабораторных условиях. Кроме того, доказательством является отсутствие естественного предка у коронавируса.

Ранее эксперты ВОЗ проводили исследования в Ухане и заявили, что коронавирус не мог вырваться из китайских лабораторий. С этими выводами не согласились 13 стран, среди которых и Соединенные Штаты.