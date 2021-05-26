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У актрисы Анастасии Заворотнюк произошло обострение рака мозга, из-за чего её состояние здоровья ухудшилось. Об этом сообщает издание «Комсомольская правда».

По словам коллеги актрисы, который пожелал сохранить анонимность, врачи разрешили Заворотнюк плавать в бассейне, однако потом ей стало плохо прямо в воде. Во время проведения обследования стало понятно, что у Анастасии произошло головокружение из-за рецидива рака.

Также источник отметил, что актрису сейчас просто не узнать – из-за лечения и того, что ей надо принимать гормональные препараты, она осталась без волос, а также весьма набрала вес. Она очень обрадовалась, когда ей разрешили плавать – она надеялась так вернуть свою прежнюю форму.

Сейчас врачи пытаются сделать всё, чтобы болезнь не вошла в стадию ремиссии. Также источник отметил, что за границу Заворотнюк отправлять на лечение не будут.

Ранее врачи рассказали, какой вид рака в России является самым опасным. По смертности на первом месте – рак лёгких.

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