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В России первое место по смертности занимает рак лёгких. Об этом заявило издание «Известия».

Так, онкологи заявили, что в России от рака лёгких каждый год умирают около 27 тысяч людей, что намного больше, чем от какого-либо другого рака. Кроме того, как отмечается, в России по распространённости рак лёгких занимает вторую строчку.

Большая часть людей с раком лёгких, а именно, 90% – это люди, которые курят. Кроме того, врачи отметили, что даже если человек бросил курить, то у него сохраняется повышенный риск развития рака примерно в течение 15-ти лет.

Кроме того, в зоне риска люди, которые работают на вредных промышленных предприятиях, а также россияне, у которых есть хронические заболевания лёгких.

Ранее учёные заявили, что употребление авокадо позволяет замедлить рост раковых клеток. Это возможно благодаря авокатину В, который содержится в авокадо.

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