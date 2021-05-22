Эстонское издание Postimees рассказало о чертах, которые свойственны россиянам, а у европейцев вызывают улыбку.

Речь идёт о стиле в одежде. Так, авторы издания указали, что россияне зачастую носят «вычурную» и непрактичную одежду. Так же было указано, что они любят отдавать предпочтение известным брендам, не обращая внимания на собственный комфорт. Модная дизайнерская одежда при этом стоит «заоблачно дорого».

Также в статье указывается, что россиянки не имеют чувства меры. К примеру, они носят обтягивающие платья, которые имеют дерзкие принты, стразы и пайетки. Девушки также предпочитают дополнить этот образ сложными причёсками и ярким макияжем. При этом дома россияне носят халаты с цветочным принтом, в то время как в Европе люди привыкли одеваться так, чтобы сразу же можно было выйти на улицу.

Кроме того, у европейцев вызывает недоумение любовь к шубам. Российские морозы, как указывают авторы статьи, не основание для покупки шубы, так как можно купить вещь подешевле – пуховик.

Критике подверглось и излишнее оголение россиян на пляже. Так, европейцы на пляжах облачаются в шорты-бермуды и закрытые купальники.

Ранее в Эстонии рассказали, какой из народов Прибалтики ближе всего относится к русским. Сами эстонцы, как было указано, от русских весьма далеки.