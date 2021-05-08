В Эстонии указали, какой из народов Прибалтики можно отнести ближе всего к русским. Об этом сообщает эстонское издание Postimees.

В статье указывается, что литовцы находятся ближе всего к русским и ко всем славянам, если смотреть по культуре. Эта нация в настоящее время наиболее многочисленная в Прибалтике. При этом, как уточняется, этнически они относятся к балтам, а те, в свою очередь, являются родственниками славянам. Так, примерно 500 лет до нашей эры балты и славяне являлись одной общностью. Впрочем, как сообщает автор статьи, литовцы среди всех славян ближе по культуре и характеру к полякам.

Если исходить из языка, как сообщается в статье, к русским самими близкими являются латыши. Они имеют много пересечений в базовой лексике.

Самих же эстонцев автор статьи считает среди всех прибалтов самыми далёкими от русских.

Ранее в Эстонии обвинили Россию в нарушении воздушного пространства. Как было заявлено, российский самолёт был замечен неподалёку от острова Вайндлоо.