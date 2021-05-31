В России уже до конца этого года начнёт работать система «Паутина». Об этом изданию ТАСС рассказали в МВД России.

«Паутина» разрабатывалась для того, чтобы предупреждать хищения или угон автомобилей, способствовать расследованию подобных преступлений. Также, как было отмечено, система будет задействована для поиска водителей, которые покинули место ДТП. Как заявил представитель ведомства, срок ввода «Паутины» назначен на декабрь этого года.

Также было заявлено, что сейчас организованы работы по развёртыванию сервиса, который должен будет обеспечить автоматизацию работы центров, занимающихся фиксированием административных правонарушений, относящихся к сфере ПДД. Эта программа позволит получать фото всех проездов автомобилей, а также не позволит удалять эти снимки.

Ранее в России предложили ввести ещё шесть штрафов для автомобилистов. Минимальный штраф на новые нарушения составляет 500 рублей.