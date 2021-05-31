Следующая новость
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Facebook 0
WhatsApp 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

В России уже до конца этого года начнёт работать система «Паутина». Об этом изданию ТАСС рассказали в МВД России.

«Паутина» разрабатывалась для того, чтобы предупреждать хищения или угон автомобилей, способствовать расследованию подобных преступлений. Также, как было отмечено, система будет задействована для поиска водителей, которые покинули место ДТП. Как заявил представитель ведомства, срок ввода «Паутины» назначен на декабрь этого года.

Также было заявлено, что сейчас организованы работы по развёртыванию сервиса, который должен будет обеспечить автоматизацию работы центров, занимающихся фиксированием административных правонарушений, относящихся к сфере ПДД. Эта программа позволит получать фото всех проездов автомобилей, а также не позволит удалять эти снимки.

Ранее в России предложили ввести ещё шесть штрафов для автомобилистов. Минимальный штраф на новые нарушения составляет 500 рублей.

Вам может понравиться

Ольга Бузова возмутила жителей Волгограда неадекватным поведением на концерте

В Волгограде 29 мая состоялось выступление Ольги Бузовой на фестивале ParkSeason Fest. Однако жители города были весьма возмущены её концертом. Так, певица опоздала примерно на час, а когда всё же
  • Анна
  • 30.05.2021
  • читать 1 минуту

Эксперт рассказала, почему не стоит хранить свои личные данные на рабочем компьютере

Специалист по тестированию мессенджера Gem4me Анастасия Ильичева в беседе с изданием «Газета.ru» рассказала, к чему может привести хранение своих личных данных на офисном компьютере. Как отметила Ильичева, в настоящее время
  • Анна
  • 30.05.2021
  • читать 1 минуту

Daily Mail: автономные дроны впервые самостоятельно атаковали пехоту

В британском информационном агентстве Daily Mail, сославшись на свои источники и доклад ООН, сообщили, что автономные беспилотники впервые самостоятельно атаковали пехоту. Данное нападение было совершено в Ливии весной прошлого года.
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 31 мая – переменная облачность, до 13 °C | город Мытищи: погода, 31 мая – небольшой дождь, до 10 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 31 мая – облачно с прояснениями, до 6 °C | Южно-Сахалинск: погода, 31 мая – облачно с прояснениями, до 8 °C | Королев: погода, 31 мая – переменная облачность, до 23 °C | Подольск: погода, 31 мая – переменная облачность, до 10 °C | Армавир: погода, 31 мая – ясно, до 23 °C |