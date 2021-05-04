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В следующем году инспекторы ГИБДД могут получить возможность выписывать российским автовладельцам штрафы за ряд «незначительных» нарушений, если в силу вступит новый перечень требований, запрещающих использование транспорта.

В список неисправностей попало отсутствие подушек безопасности, если производитель указал их наличие, и противосолнечных козырьков. Водителей также смогут оштрафовать за использование несезонных покрышек, бронепленки на фарах и видеорегистраторов, закрывающих обзор. В последнем случае это касается любых гаджетов.

Автомобилистам могут выписать штраф за наличие ошибок в бортовом компьютере, связанных с мотором или трансмиссией (горит лампочка check engine) и самодельные металлоконструкции, установленные на бамперах. За любое данное нарушение будут предусмотрены санкции в размере от 500 рублей.

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