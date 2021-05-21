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Несмотря на то, что Россия первой в мире открыла совершенно свободную вакцинацию для всех желающих, сейчас в Москве привитых жителей гораздо меньше, чем в любом из крупных городов Европы, заявил мэр российской столицы Сергей Собянин.

По его словам, такая ситуация выглядит более, чем странно. Она была бы оправдана, если бы заболеваемость коронавирусной инфекцией сошла на нет. Однако люди продолжают заражаться и умирать, но прививки москвичи делают весьма неохотно.

В настоящий момент иммунизацию прошли только чуть более 1,3 млн жителей Москвы. Это очень мало, если учитывать, что в столице проживает 12 миллионов человек. С момента начала вакцинации уже должны были сделать прививки как минимум 3 миллиона, но до этого результата еще очень далеко.

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