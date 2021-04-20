Врач и телеведущий Александр Мясников высказался насчёт магнитных бурь и их влияния на самочувствие человека.

Согласно его мнению, подобная связь практически отсутствует. Мясников указал, что больше всего на здоровье человека влияют его образ жизни, а также его привычки. Хороший врач, как он уверен, ни за что не заявит своему пациенту, что в его недомоганиях повинны погодные условия, возраст, или магнитные бури. Это, как отметил Мясников, весьма непрофессионально.

Также он указал, что находить связь между тем, как человек себя чувствует, и магнитными бурями, могут только учёные из области физики, а также биофизики. Люди же предпочитают списывать свои проблемы со здоровьем на природные явления, пытаясь таким образом оправдать свою лень.