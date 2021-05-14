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С 14 мая Греция снимает запрет на передвижения между регионами. Таким образом, туристы могут отправиться в путешествие по островам.

Для этого им потребуются определённые документы, и эксперты напомнили, какие именно. Так, необходим документ, который подтверждает отсутствие инфекции. Это может быть справка о перенесённом коронавирусе, отрицательный результат теста, либо сертификат, подтверждающий вакцинацию.

При этом ПЦР-тест необходимо сделать не ранее, чем за три дня до путешествия. Тест на антиген нужно сделать за день. Детям, чей возраст менее пяти лет, такие справки не требуются.

Как рассказал премьер Греции Кириакос Мицотакис, в настоящее время на 32 островах была проведена прививочная кампания. До конца месяца она будет осуществлена ещё на 36 островах.

Ранее мы сообщали, что Греция в настоящее время является самым бюджетным направлением для отдыха за границей. Тур продолжительностью в 10 дней обойдётся тут примерно в 66 тысяч рублей.

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