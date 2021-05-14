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Эксперты перечислили наиболее бюджетные направления, по которым россияне могут отдохнуть в конце этого месяца и в начале лета в течение десяти дней.

Как отмечается, обойдётся этот отдых менее, чем в 30 тысяч рублей. Дешевле всего можно отдохнуть в Крыму. Так, 10 дней здесь с перелётом обойдутся в 22,9 тысячи рублей. Уточняется, что в расчётах учитывался отдых на двоих.

Абхазия, как сообщается, обойдётся немногим дороже – 26 тысяч рублей за 10 дней. В Сочи же можно провести аналогичное время уже за 28 тысяч рублей. Эксперты назвали и другие бюджетные направления. В их список попали Анапа, Санкт-Петербург, Алтай.

Среди заграничных направлений наиболее дешевой в настоящее время является Греция. Так, 10-дневный тур сюда обойдётся в 66,2 тысячи рублей. За отдых на Кипре придётся отдать уже 80,1 тысячу рублей.

Ранее туристы, побывавшие в Сочи, пожаловались на слишком высокие цены, которые росли на глазах. Так, 10 дней отдыха обошлись семье из четырёх человек в 200 тысяч рублей.

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