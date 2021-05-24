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Россиянка, которая отправилась отдыхать в Крым, рассказала, что её пытались обмануть в первый же день отпуска. Рассказ туристки был опубликован на платформе «Яндекс. Дзен».

Как сообщила путешественница, её мобильный оператор в Крыму брал слишком много денег, так как на полуострове почти все операторы включают роуминг. Так, за пять минут использования интернета с неё сняли 140 рублей. Поэтому она собиралась купить местную SIM-карту.

В аэропорту все симки предлагались по 600 рублей, и туристка решила не покупать их тут, так как в аэропортах всегда дороже. Однако в салонах связи ей предлагали SIM-карты по 650 рублей. В итоге, после настойчивых вопросов она узнала, что существуют симки по 450 рублей и даже по 300 рублей. В последнем случае клиенту предлагается 25 Гб интернета на месяц, а также 600 минут местных звонков. Именно на этом варианте туристка и остановилась.

Ранее российская чиновница, которая отдохнула в Крыму, осталась крайне недовольна местным сервисом. Она рассказала об этом на своей странице в Facebook.

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