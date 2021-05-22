Александра Александрова, замруководитель Дептруда и соцзащиты в Москве, отдохнула в Крыму, назвав местный сервис «отвратительным».

В своем сообщении в соцсети Facebook чиновница отметила, что поехала вместе с семьей в Мисхор, где провела все майские праздники в 5-звездочном отеле. Она отметила, что перед поездкой лично посетила курортный район, чтобы осмотреть номер и заплатить за проживание, но после приезда выяснилось, что забронированные апартаменты уже кем-то заняты. В итоге им пришлось остаться в номере, окна которого выходят на шумную стройплощадку.

Когда Александрова попыталась решить проблему, оказалось, что за стойкой на ресепшене сидит обычный повар, «ничего не знающий» о бронировании. Чиновница также осталась недовольна сервисом ресторанов, в которых подают невкусные блюда с волосами. При этом ждать зачастую приходилось не менее 40 минут.