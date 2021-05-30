В июне в России начинают действовать сразу несколько новых изменений в законах.

Так, с 1 июня все компании должны будут привязывать SIM-карты к аккаунтам своих сотрудников на госуслугах. Таким образом предполагается уменьшить использование симок мошенниками.

Кроме того, иностранные перевозчики, если у них имеется неоплаченный штраф, больше не смогут выехать из России. Также с 5 июня и до начала осени будет действовать запрет на экспорт гречки. Это необходимо для стабилизации цены на данный продукт. Кроме того, с июня начнёт действовать зерновой демпфер, который должен уберечь от резкого колебания цен.

С 29 июня начнёт действовать закон, по которому сельхозпроизводители будут обязаны предупреждать пчеловодов об обработке полей. Сделать это необходимо не позднее, чем за три дня.

В июне также заканчивается отсрочка, которая была дана пенсионерам для того, чтобы они перешли на карты «Мир». На карты Visa и MasterCard в июле пенсия уже не будет выплачиваться. Также в июне заканчиваются послабления для заёмщиков. Эти послабления вводились на фоне сокращения доходов из-за коронавируса.

Ранее в Госдуме рассказали, какие законы начнут действовать летом. Список был опубликован на официальном сайте Госдумы.