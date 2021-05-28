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На официальном сайте Госдумы появился список новых законов, которые вступают в действие уже с июня текущего года. Теперь иностранцам придется обязательно сдавать экзамен на знание русского языка и российской истории, а на просветительскую деятельность придется получать соответствующую лицензию.

С 6 июня призывникам, которые ранее получили отсрочку по причинам, никак не связанным с состоянием здоровья, не потребуется проходить медосмотр перед отправкой в армию. 29 числа следующего месяца фермерам придется обрабатывать земли химикатами. Причем о такой обработке нужно будет обязательно уведомлять жителей близлежащих населенных пунктов.

Также 29 июня вступит в силу закон о поддержке пчеловодства и фермерских хозяйств.

7 июня начнет работать поправка в законодательство относительно деятельности банков. Теперь финансовые учреждения, отказывающие клиентам предоставлении «ипотечных каникул, будут обязаны сообщить причины такого решения.

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