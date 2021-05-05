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Рок-группа Red Hot Chili Peppers собирается продать каталог своих треков. Об этом рассказало издание Variety, ссылаясь на свои источники.

Каталог на данный момент находится в распоряжении лейбла Moebetoblame Music. Во главе этого лейбла находится Эрик Гринспен, который и устроил эту сделку. Как сообщается, покупателем является Hipgnosis Songs. Они готовы отдать за каталог группы более 140 миллионов долларов

Большая часть от продажи каталога достанется участникам группы, которые разделят прибыль между собой. 5-6 миллионов чистой прибыли получит также лейбл. Каталог, как указывается, большей частью состоит из песен, написанных ключевыми участниками группы. Также указывается, что сейчас музыканты работают над новым альбомом.

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