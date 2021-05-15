В Сети были выложены видеозаписи с уличных камер наблюдения, на которых видно, как стрелок из Казани Ильназ Галявиев идёт по улице, не скрывая оружия в своих руках. При этом никто из прохожих не обращает на это внимания и не предпринимает каких-либо действий.

Немецкий психолог из Университета Вюрцбурга Роланд Дойч объяснил, почему прохожие не отреагировали. Он назвал это «эффектом наблюдателя». Так, в этом случае очевидцы какого-либо инцидента снимают с себя ответственность за то, что происходит прямо на их глазах.

Согласно заявлению психолога, в подобных ситуациях люди смотрят на окружающих для получения оценки на свою реакцию. В ситуации, когда реакция отсутствует, то люди начинают считать, что ответственности на них нет, и делать ничего в этом случае не надо. Также бездействие со стороны остальных приводит людей к мысли, что им самим совершать что-то может быть опасно.

Ранее эксперт по оружию рассказал о ружье, которое использовал стрелок из Казани. Как оказалось, что охотничье ружьё Hatsan Escort, которое стоит около 30-ти тысяч рублей.