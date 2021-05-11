Эксперт по оружию Владимир Новиков в интервью радио «Комсомольская правда» поделился подробностями об оружии, которое использовал убийца из Казани во время стрельбы в школе.

Как сообщается, это турецкое полуавтоматическое газоотводное охотничье ружьё Hatsan Escort. Оно обычно имеет магазин на 4 заряда и ещё один находится в стволе. Однако возможны и модификации на 7+1 заряд. Эксперт отметил, что такие ружья использовались в окопах во вьетнамской войне, и они всё ещё есть на вооружении морской пехоты США.

На короткой дистанции у этого оружия весьма большая зона поражения, и прицеливаться практически не надо. Так как ружьё полуавтоматическое, то достаточно нажать спусковой крючок для серии выстрелов. Стоит такое оружие около 30-ти тысяч рублей. Для его приобретения достаточно лицензии на владение оружием.

Ранее мы сообщали о стрельбе, которую устроил 19-летний молодой человек в Казани. Инцидент произошёл утром 11 мая.