Принца Майкла Кентского, который является двоюродным братом Елизаветы II, обвинили в намерении продажи встречи с Путиным.

Об этом сообщает «Русская служба Би-би-си», ссылаясь на The Sunday Times. Как сообщается, журналисты в ходе расследования переговорили по видеосвязи с Кентским. Они представились лицами от частной южнокорейской компании, которая захотела открыть в Москве представительство.

Им было заявлено, что принц Майкл может устроить им встречу с Путиным, так как он является «неофициальным послом Её Величества в России». За это он захотел солидное вознаграждение. При этом нельзя было афишировать подобные услуги.

Журналисты обвинили принца Майкла в использовании своего положения и связей в России ради личного обогащения. Позже он признал, что приукрасил реальность и пообещал очень много, о чём сожалеет.

Ранее британский историк рассказал изданию The Sunday Times, почему именно Советский Союз внёс наибольший вклад в победу во Второй мировой войне, а не Лондон, как полагают некоторые историки.