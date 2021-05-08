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Западные историки никак не могут выяснить, кто же сыграл главную роль в победе над фашизмом во Второй мировой войне. Самым крупным игроком считает себя Великобритания, не отстают от нее в «скромности» и Соединенные Штаты. Но все же некоторые эксперты отдают победу Советскому Союзу, который сделал гораздо больше остальных.

Среди них – и британский историк Норман Дэвис, который уверен в ключевой роли СССР. На все аргументы оппонентов он заявляет, что Красная армия уничтожила 150 немецких дивизий. И только благодаря этому войска союзников сумели высадиться во Франции, где уже потом сдерживали немецкие силы, чтобы дать возможность СССР добить гитлеровскую Германию.

«Поскольку 75–80% потерь Германия понесла на Восточном фронте, союзники, соответственно, вывели из строя лишь 20–25% солдат вермахта», — приводит свой неоспоримый аргумент историк.

Он также отмечает, что Британия выставила на бой всего 28 дивизий. Это означает, что ее вклад в победу над фашизмом не превышает 6 процентов. Поэтому историкам, которые уверены, что именно Лондон победил в этой войне, следует более реалистично смотреть на вещи.

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