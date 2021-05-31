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Алексей Ерхов, являющийся послом России в Анкаре, заявил, что снять ограничения на полёты в Турцию быстро не выйдет. Свою точку зрения он рассказал турецкому изданию Hurriyet.

Так, Ерхов напомнил, что из-за пандемии обеспечение здоровья людей сейчас в приоритете. Турция и Россия должны обеспечивать безопасность туристов, которые отправляются на море отдыхать. Ерхов отметил, что в прошлом году, когда все ждали открытия туристического сезона, ждать пришлось долго – авиаперевозки из России полностью начали осуществляться только 10 августа. По всей видимости, ждать придётся и в этом году.

Как отмечается, с 15 апреля и по 1 июня Россия приостановила авиасообщение с Турцией из-за ухудшения обстановки с коронавирусом в этой стране. В Турции уже отменили локдаун, однако комментариев насчёт возобновления авиасообщения ещё не было.

Недавно российским туристам, которые решили провести отдых в Турции, предложили “германский” формат отдыха. Как отмечается, Турция сейчас очень заинтересована в туристах, в том числе и в российских.

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