В информагентстве Milliyet отмечают, что путешественникам из РФ в Турции собираются предложить новый формат отдыха, схожий с тем, который предлагают немецким туристам.

Собеседник издания отметил, что, начиная со вчерашнего дня, 17 мая, Анкара начала медленно отменять ограничения, которые были введены в стране в связи с пандемией коронавирусной инфекции. Турция сейчас крайне заинтересована в привлечении путешественников из-за рубежа, включая россиян, и собирается сделать их пребывание на своих курортах максимально безопасным.

Для этого турецкие власти планируют подготовить особый документ, который в скором времени представят в столице. В нем отмечается, что Анкара предпримет все необходимые действия для поддержания эпидемиологических стандартов на курортах, которые чаще всего посещают российские граждане, на высочайшем уровне.