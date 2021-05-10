Запись, в которой Евгений Сатановский рассмотрел намерения Чехии взыскать с России штраф в размере 1 миллиарда крон, опубликована в его личном Telegram-канале.

С иронией комментируя желание Праги, которое, как убеждён политолог, продиктовано Вашингтоном, он предполагает, что российская сторона вполне может ответить в этом плане зеркально. Речь о встречном счёте, который будет куда более внушительным.

«Обе мировые войны Чехия против нас была? Была. В Первую в качестве кузницы вооружений и военной техники Австро- Венгерской империи, во Вторую – Третьего рейха. Счёт ей имеем право выставить? Да ещё какой!», – приходит к выводу Сатановский.

Помимо мировых войн, Евгений Янович вспомнил и про ввод войск в Чехословакию в 1968 году, намекая, что это было в интересах Праги, но все траты Москва взяла на себя.

«…где, кстати, сейчас золотой запас Российской империи, который именно они разграбили?», – вспомнил и про это, отметив, что ответственна за исчезновение золотого запаса чешская сторона.

Ранее Сатановский оценил риски начала войны между Россией и Украиной.