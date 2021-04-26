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Политолог Евгений Сатановский заявил, что с отводом российских войск от границ Украины вероятность вооруженного столкновения между Москвой и Киевом никуда не делась. Поэтому полностью расслабляться точно не стоит.

Также эксперт отметил, что в ходе учений Россия отработала перемещение войск как раз на те участки границы, на которых вполне вероятно может начаться война. И осталась удовлетворена результатами.

Сатановский вспомнил заявление шведского министра обороны о том, что РФ оставила технику и поэтому при необходимости за несколько дней вернет к ней и личный состав.

«… но это же шведы. Они в последний раз когда воевали?» — иронично заметил политолог.

Он заявил, что недовольство НАТО российскими учениями вполне понятно. Ведь хорошо подготовленный противник превращается в серьезную проблему и может в случае чего жестко ответить на любые провокации или агрессивные действия. США и НАТО, привыкших воевать с теми, кто слабее (и все равно проигрывать), такой расклад не устраивает.

Также политолог отметил, что даже Польша догадалась, что президент РФ Владимир Путин в своей речи под шакалом Табаки имел в виду именно ее и других прихвостней США. А вот до Украины это никак не дойдет. Сатановский предположил, что просто вся украинская властная клика не читала Киплинга.

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