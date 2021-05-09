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Энтузиасты, используя нейросети, представили, как выглядел бы Жан-Клод Ван Дамм, если бы сыграл Джонни Кейджа из фильма «Смертельная битва», вышедшего в 1995 году.

Как отмечается, фильм был снят по игре «Мортал Комбат», которая вышла в 1992 году и стала весьма популярна. Спустя три года было решено снять по игре фильм, а впоследствии и продолжение. Со временем кинофраншиза начала терять популярность, влияние на это оказало также то, что она постепенно перешла в формат телевидения.

Однако игры серии «Мортал Комбат» не потеряли популярности у игроков, и было принято решение устроить перезапуск кинофильма. В России фильм вышел в кинопрокат 8 апреля.

После перезапуска фильма некоторые вспомнили о ленте 1995 года и, используя технологию deepfake, «примерили» известных актёров на героев из фильма. К примеру, пользователь Сети Stryder HD на своём YouTube-канале опубликовал видеозапись с Жан-Клод Ван Даммом в роли Джонни Кейджа.

Ранее стало известно, что актёр, исполнивший в киноленте Мортал Комбат роль Саб-Зиро, подписал контракт на пять фильмов. Однако это не гарантирует выхода продолжения.

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