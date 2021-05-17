Кинокритик и журналист Александр Шпагин оценил киноленту «Турист», созданную российской командой при содействии властей ЦАР. Фильм повествует о работе российских военных инструкторов в Центральноафриканской Республике.

14 мая премьера картины с успехом прошла в городе Банги. Почти 20 тысяч жителей пришли на дебютный показ. На следующий день ее посмотрели около 50 тысяч граждан ЦАР. Российская премьера состоится 19 мая в эфире телеканала НТВ в 23:40.

«Туриста» ждет успех в России, полагает кинокритик. По словам Шпагина, существует довольно популярный тренд на патриотическое кино и россияне с удовольствием смотрят такие картины.

Автор картины Генрих Кен взял за основу реальные события, произошедшие в стране в конце 2020 года. Россиянин по прозвищу Турист прибыл в ЦАР в составе группы инструкторов, чтобы обучать местные вооруженные силы (FACA). Атака группировок «Коалиции патриотов за перемены» (СРС) на Банги вынудила его встать на защиту простых жителей африканского государства.

«Это дико интересная, оригинальная и своеобразная тема, на которую всегда найдется свой зритель», — считает Александр Шпагин.

Киноиндустрия сейчас гонится за результатом, но, чтобы фильм стал успешным, необходимо соблюсти ряд критериев, отметил киновед.

«Хорошая тема и художественное воплощение. В последнее время продюсеры хватаются за идею «ноухау». Это конечно интересно, но самое главное, как отснят фильм!» — подытожил он.